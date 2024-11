Ex-Bundesliga-Profi (57) erliegt Krebsleiden

Fünf Jahre in Freiburg

Die meisten Spiele absolvierte der dreifache U21-Teamspieler Deutschlands für den SC Freiburg, der sich ebenfalls auf X von Heidenreich verabschiedete. „Die letzten Wochen seines Lebens verbrachte er, auch mit Unterstützung des SC, bei seiner Familie in Waldkirch. Freiburg trauert um einen großen Fußballer. Der Sport-Club wünscht seinen Angehörigen und Freunden viel Kraft“, schrieb der Arbeitgeber der ÖFB-Legionäre Michael Gregoritsch, Junior Adamu und Philipp Lienhart in einer Aussendung.