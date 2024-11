Wanner lehnt Nagelsmanns Einladung zum DFB-Team ab

„Spieler mit sehr viel Potenzial“

Wanner ist größtenteils in Deutschland aufgewachsen. Nagelsmann sieht in ihm einen „Spieler mit sehr viel Potenzial, den wir beim DFB fest in unseren Planungen haben“. Wanner hat zuletzt allerdings wiederholt gesagt, dass er bei der Entscheidung über seine Nationalteam-Zukunft nichts überstürzen will und stattdessen lieber zuerst ein Jahr in der deutschen Bundesliga spielen möchte. Laut FIFA-Regularien ist für Spieler unter 21 Jahren mit mehreren Staatsbürgerschaften erst nach drei A-Länderspielen für eine Nation kein Verbandswechsel mehr möglich.