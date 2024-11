Alkolenker schlief bei laufendem Motor im Auto

Die skurrile Geschichte ins Rollen brachte Dienstagabend eine Tankstellenmitarbeiterin, die bei der Polizei anrief: Vor der Filiale in Leonding schlafe ein womöglich alkoholisierter Mann in seinem Auto, das mit laufendem Motor abgestellt sei, meldete die Mitarbeiterin. Und tatsächlich: Als die Polizei vor Ort eintraf, entdeckten die Beamten den Pkw und einen schlafenden Herren am Fahrersitz.