Blau-Schwarz legt Regierungsprogramm vor

Alte Schwarze, neue Blaue

In der siebenköpfigen Landesregierung sind mit Bitschi und seinem Parteikollegen Daniel Allgäuer zwei „Neue“ vertreten, die fünf aktuellen ÖVP-Regierungsmitglieder machen hingegen alle weiter. Hinsichtlich der Ressort-Verantwortlichkeiten wird sich Wallner weiter um die Finanzen kümmern, die Familien-Agenden gab er hingegen an Bitschi ab. Bitschi wird zudem für Infrastruktur und öffentlichen Verkehr verantwortlich zeichnen. Die aktuelle Landesstatthalterin Barbara Schöbi-Fink bearbeitet weiter die Themen Bildung und Kultur, zudem auch Frauen und Gleichstellung sowie Senioren, die zuletzt in grüner Hand waren. In Christian Gantners Zuständigkeitsbereich fallen die Landwirtschaft und neu Umwelt und Klimaschutz, während er Sicherheit und Integration an den neuen Landesrat Daniel Allgäuer (FPÖ) sowie den Tourismus an Marco Tittler (ÖVP) abgibt, der weiter die Wirtschaft im Auge hat. Martina Rüscher (ÖVP) bleibt Gesundheitslandesrätin, in ihrem Ressort sind nun auch neu Soziales und Pflege angesiedelt. Das sei eine gute Zusammenführung von Themen, meinte Wallner.