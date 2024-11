Stinksauer! Bayern-Fans rufen zu CL-Boykott auf

Die Münchner duellieren sich am 10. Dezember in der Königsklasse auf Schalke mit Donezk, die Tickets stehen bereits zum Verkauf. Wer den FC Bayern in Gelsenkirchen anfeuern will, muss allerdings tief in die Tasche greifen. Während die Anhänger des Schweizer Erstligisten Young Boys Bern am Mittwoch für einen Stehplatz 26 Euro zahlen müssen, werden von den Münchner Fans das Doppelte verlangt.