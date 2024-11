Das fordern Wiens Parteien von der Bundesregierung

FPÖ: Mehr Polizei für Wien

Für die Freiheitlichen steht „Sozialzuwanderung stoppen“ auf der Liste ganz oben. „Mehr als 60 Prozent der Mindestsicherungsbezieher sind ausländische Staatsbürger. Diese Zuwanderung in das Sozialsystem muss bundesweit gestoppt werden“, so Parteichef Dominik Nepp. Danach kommt „Illegale Migration stoppen“. Nepp weiter: „Illegale Asylanten und kriminelle Ausländer gehören rigoros abgeschoben. Auch nach Syrien und Afghanistan. Denn auch dort gibt es sichere Zonen.“

Die Wiener FPÖ fordert weiters mehr Polizei auf unseren Straßen, vor allem „am Reumannplatz, am Praterstern, aber auch in der Brigittenau, in Meidling und in Floridsdorf“. Dabei soll den hier diensthabenden Beamten ein „Hauptstadt-Bonus“ ausbezahlt werden.

Weiters: „Runter mit den Steuern und Abgaben“ mit Blick auf „Senkung der Lohnnebenkosten für die Betriebe und Wegfall der unzähligen bürokratischen Hürden für Unternehmer“. Letzter wichtiger Punkt für die FPÖ: Sicherstellung der Gesundheits- und Pflegeversorgung für alle Wiener!