Als eine Schiffstaufe das Ländle erzürnte

Im Grunde ging es um eine Lappalie: Das Staatsunternehmen ÖBB hatte ein neues Schiff für den Bodensee bauen lassen – und im Übrigen auch bezahlt. Und so ein stolzes Schiff will bekanntlich getauft werden – und genau da spießte es sich: Denn während das Land für den Namen „Vorarlberg“ plädierte, hatte der zuständige Bundesverkehrsminister Otto Probst (SPÖ) anderes im Sinn: Er entschloss sich nämlich dazu, das Boot einem großen Sozialdemokraten zu Ehren auf „Karl Renner“ zu taufen. Dass er den vermeintlichen Willen der Vorarlberger stur ignorierte, kam im Ländle alles andere als gut an. Angefeuert von einer Kampagne der „Vorarlberger Nachrichten“ machten Politiker, Beamte und Teile der Bevölkerung gegen diesen „Willkürakt“ mobil. Am 21. November, dem Tag der Schiffstaufe, eskalierte die Lage: Im Vorfeld hatten die „VN“ die Menschen regelrecht aufgehetzt, am Tag des Festaktes war auf der Titelseite zu lesen: „Minister Probst brüskiert und provoziert damit ganz Vorarlberg. Die ’Vorarlberger Nachrichten’ als die größte Zeitung des Landes rufen deshalb heute die Bevölkerung zu einer Demonstration anlässlich des Taufaktes um 11 Uhr in Fußach auf.“