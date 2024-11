Strafe für Leclerc: „Möchte nicht wie Max enden“

Leclerc hatte sich bei der Beschreibung seines Positionsverlusts gegen Lando Norris in der letzten Kurve am vergangenen Sonntag in Mexiko im Ton vergriffen. „Ich hatte ein Übersteuern, und als ich das korrigiert hatte, hatte ich auf der anderen Seite wieder ein Übersteuern und dann dachte ich mir: ‘Fuck‘“, so Leclerc.