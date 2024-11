Geistreiche Elixi(e)re holen internationale Preise

Magische „Elixire“, die schmecken

Um sich an anderen zu messen, reichte Wolfgang Achs seine Destillate schließlich in Berlin und Frankfurt ein. Und bekam prompt die Rechnung präsentiert. In Berlin wurde ein Gin vergoldet, in Frankfurt bekamen alle drei Gold und ihm wurde außerdem noch die Auszeichnung „Beste österreichische Destillerie“ verliehen. „Das ist eine super Bestätigung für mich, vor allem weil auch Falstaff z. B. meine Williams Birne mit 96 Punkten bewertet hat“, freut sich Achs. Er kann zufrieden sein, ruht sich auf den Lorbeeren aber nicht aus. Einmal im Jahr gibt es eine Special Edition. Ein Gin, der nicht nur durch Geschmack, sondern auch durch Farbe besticht. Im ersten Jahr war es der Krampus Gin, blutrot und teuflisch verführerisch. Heuer ist es der Hexen Gin. In giftigem Grün gehalten, verspricht die zauberhafte Brühe bei ihrem Genuss auch ohne Besen Flügel zu verleihen.