Alarm im Training: Polizeihund spürt Schlepper auf

„Die Ausbildung im Diensthundewesen hat sich in den vergangenen 30 Jahren stark gewandelt“, teilt das Innenministerium mit. In der Schulung wird auf Belohnung gesetzt. „Derselbe Prozess hat sich in der Humanpädagogik vollzogen. Hunde lernen nur dann gut, wenn sie sich wohlfühlen – so wie der Mensch“, weiß ein erfahrener Beamter. Die Aufgaben der Diensthunde sind vielfältig. Die schlauen Tiere können blitzschnell reagieren. Das zeigte der Fall eines Schleppers. Mitten im Training in Eisenstadt ist Alarm ausgelöst worden.