„Show und Verarschung“: Legende geht auf Vonn los

Es sei „saugefährlich, wenn du solche Aktionen machst und dann auch noch in den Speed-Disziplinen fährst“, sagte der 61-jährige Deutsche dem Portal „Sport 1“ angesprochen auf eine mögliche Weltcuprückkehr der 40-jährigen US-Amerikanerin. In ihrem Alter sei man „auch nicht mehr so reaktionsfähig wie eine 25-Jährige“, gibt Wasmeier zu bedenken.