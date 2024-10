Klauß nimmt Rapids großen Unglücksraben in Schutz

Schöller hatte in der 79. Minute vor dem eigenen Tor direkt zu Stripfings Darijo Pecirep gepasst, dieser traf zum Ausgleich für den Außenseiter, der sich am Ende sensationell durchsetzen konnte. „Im Endeffekt sind wir aber ein Verein, der dafür steht, Spieler zu fördern und ihnen auch Fehler zuzugestehen“, nahm Klauß den jungen Kicker in Schutz.