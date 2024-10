Cup-Aufreger: Rapid-Fans müssen draußen bleiben!

Stripfing haut Rapid raus

In der ersten Halbzeit hatten die grün-weißen Fans im Stadion und vor dem Fernseher jedenfalls Grund zum Jubeln. In der 39. Minute brachte Maximilian Hofmann seine Mannschaft gegen Stripfing mit 1:0 in Führung. Doch in der zweiten Halbzeit gab Rapid das Spiel völlig aus der Hand, Stripfing drehte die Partie zum 2:1-Sieg und dem sensationellen Aufstieg ins Cup-Viertelfinale.