ÖVP setzt bei Landesliste auf „bunten Mix“

Jüngster Kandidat aus Jennersdorf, Ältester aus Neusiedl am See

Mit Jens Willgruber kommt der jüngste Kandidat aus dem Bezirk Jennersdorf, der älteste ist mit 66 Jahren Rudolf Strommer aus dem Bezirk Neusiedl am See. Das Durchschnittsalter auf der Landesliste ist 45 Jahre.