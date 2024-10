Koffer voll mit Drogen: Studenten hinter Gittern

Ein Sommer in Thailand – diesen Traum erfüllte sich ein junges britisches Pärchen diesen Juli. Man buchte ein One-Way-Ticket, genoss die Sonne, das Meer und auch das Nachtleben. „Im Zuge einer Abendunterhaltung lernten die Angeklagten einen noch unbekannten Täter kennen“, so die Staatsanwaltschaft Korneuburg (NÖ) in ihrer Anklageschrift.