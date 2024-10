„Mit uns ist zu rechnen!“ ÖSV zieht Sölden-Bilanz

Es bleiben gemischte Gefühle

Die Bilanz fällt also gemischt aus. Über das gesamte Wochenende freute sich der ÖSV als Veranstalter über einen reibungslosen Ablauf und Rekordbesuch. 33.000 Zuschauer und Zuschauerinnen kamen am Sonntag bei traumhaftem Wetter. Sportlich aber überdeckt der dritte Platz von Julia Scheib am Samstag einiges. So hatten bei den Männern nur Haaser und Feurstein den zweiten Durchgang erreicht.