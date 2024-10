Schwester erstochen: Umstände der Tat noch unklar

So soll etwa im April ein damals 13 Jahre alter Bursche einen Mann ohne festen Wohnsitz in Dortmund mit Messerstichen getötet haben. Vielen Menschen blieb auch ein Fall in Nordrhein-Westfalen in Erinnerung: Zwei Mädchen im Alter von damals zwölf und 13 Jahren gestanden, die Schülerin mit Messerstichen getötet zu haben.