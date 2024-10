Alkolenker schlief bei laufendem Motor einfach ein

Wegen einer Anzeige eines Autolenkers fuhr eine Polizeistreife am Samstag 4 gegen 7 Uhr zur L566 nach Sankt Florian. Schnell entdeckten die Beamten einen Pkw, der am Fahrbahnrand mit laufendem Motor und eingeschaltetem Licht abgestellt war. Dabei ragte der Wagen zur Hälfte in die Fahrbahn.