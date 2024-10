Sorge wegen mysteriöser Putin-Schiffe in der Donau

Erinnerungen an Kreml-Aktion in der Ukraine

Fünf Schiffe seien in den vergangenen Monaten von russischen Häfen aus über die Donau zum Hafen in Giurgiulești gefahren, wie der in der Ukraine lebende russische Journalist Andrij Klymenko erklärte. Er fürchtet, dass Moskau in Moldau eine Art „Anti-Maidan“ schaffen wolle, das eine antieuropäische Agenda verfolge.