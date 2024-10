Überraschend: Hier sind die meisten Zuwanderer her

Mehr als zwei Millionen nicht hier geboren

Mit dem Stichtag 1. Januar 2024 lebten 2,038 Millionen Menschen mit ausländischem Geburtsort in Österreich. Das entspricht einem Anteil von 22,3 Prozent an der Gesamtbevölkerung. Zum Vergleich: Im Jahr 2014 waren es noch 16,6 Prozent. Besonders auffällig ist, dass Wien als Anziehungspunkt dominiert – fast 40 Prozent aller in Österreich lebenden Migranten sind in der Bundeshauptstadt ansässig.