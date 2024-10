Neureuther: „Wenn er das hinbekommt, …“

Hirscher soll am Wochenende beim Weltcup-Auftakt in Sölden dabei sein und nach fünf Jahren in den Ski-Zirkus zurückkehren. Neureuther kann die Kritik am Comeback des einstigen Ski-Dominators nicht nachvollziehen. „Wir brauchen genau diese Geschichten, wir brauchen diese Protagonistinnen und Protagonisten. Gerade für den Skisport ist nach einer solchen langen Pause – die mit Olympischen Spielen und einer Fußball-Europameisterschaft große Highlights geboten hat – diese mediale Aufmerksamkeit entscheidend, um den Fokus auf den anstehenden Winter zu lenken“, sagt Neureuther in einem Interview mit der „Augsburger Allgemeinen“.