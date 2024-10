Fünf Fragen und Antworten zur Impf- und Infektzeit

Besonders in der kalten Jahreszeit schnellen Krankenstände in die Höhe – von der Grippe über Corona bis zum Respiratorischen Synzytial-Virus (RSV). Wie steht es aktuell um die Impf- und Infektsaison in Kärnten? Welche Krankheiten sollten Sie im Auge behalten? Die „Kärntner Krone“ hat für Sie nachgefragt.