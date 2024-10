Draper & Mensik im Erste-Bank-Open-Viertelfinale

Draper hat in diesem Jahr einen rasanten Aufstieg hinter sich: Ausgerechnet im Jahr des Rücktritts der britischen Legende Andy Murray hat sich der 22-jährige 1,93-m-Mann und Linkshänder von Platz 61 zu Jahresbeginn erstmals in die Top 20 gespielt. Er startete sein Jahr mit seinem ersten Tour-Level-Finale in Adelaide, dann folgte sein erster Turniersieg, der auf Rasen in Stuttgart gelang.