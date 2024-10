Alkoholisierung durch Homöopathie – gibt es das?

Die Österreichische Gesellschaft für homöopathische Medizin antwortete: „Homöopathische Arzneien können Alkohol enthalten, der als Lösungsmittel der Wirkstoffe und auch als Konservierungsstoff dient. Wird ein homöopathisches Arzneimittel entsprechend den Anwendungshinweisen eingesetzt, kann dies keinen Einfluss auf die gemessenen Promillewerte ergeben. Es wurden alle möglichen Berechnungen angestellt: Ein 50 Milliliter Flascherl Metavirulent entspräche in etwa einem Achterl Wein!“



Alkohol beflügelt offenbar die Lenker-Phantasie

Kuriose Ausreden gibt es auch sonst genug: So wurde 2019 ein Russe (29) in Freistadt gleich zweimal betrunken hinterm Steuer erwischt. Sein Ausrede: Er wolle sich im Spital Blut abnehmen lassen, um zu bewiesen, dass er beim ersten mal nicht so stark alkoholisiert gewesen sei. Er hatte 1,24 Promille . 2022 gab ein stockbetrunkener Linzer seinem Fahrspurassistenten die Schuld an einem Unfall. Im Vorjahr behauptete ein rauschiger Lenker (51) im Gmunden, er habe sein Auto nur gestartet, um das Handy aufzuladen. Und zuletzt entschuldigte ein Mühlviertler Bürgermeister seine Alko-Fahrt mit einem Blackout nach dem Hochwasser.