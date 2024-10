Dortmund und Leipzig im Einsatz, LIVE ab 15.30 Uhr

Trainer Ralph Hasenhüttel und seine in die Krise geratenen „Wölfe“ stehen zudem gegen St. Pauli unter Druck und müssen am Millerntor gewinnen. Ansonsten wird nicht nur für den Coach die Luft schon früh in der Saison schon knapp. In der vierten Begegnung will der VfB Stuttgart, mit dem Sieg gegen Juventus Turin im Gepäck, einen Pflichtsieg gegen Aufsteiger Holstein Kiel.