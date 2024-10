110 Feuerwehrleute retteten Haus vor Vernichtung

Das Gebäude liegt weit außerhalb der dicht verbauten Gemeinde in OÖ, Hydranten und Hochbehälter sind zwar vorhanden, aber nicht direkt beim Haus. Nur dank eines großangelegten Einsatzes von 110 Feuerwehrleuten steht in Falkenbach, in St. Martin im Mühlkreis, der Großteil eines Hauses noch.