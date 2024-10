Aufnahmestopp? Rathaus will 50 Mitarbeiter holen

Was vom Aufnahmestopp, den Bürgermeister Christian Scheider wegen der Budgetkrise letzte Woche mit Ausnahme der pädagogischen Betreuung in städtischen Kindergärten verordnet hat, zu halten ist, zeigt die Gemeinderatssitzung am Mittwoch. Dort hätten erneut 50 Mitarbeiter eingestellt werden sollen. Es ging dabei auch um viele Saisonniers und deren Existenzgrundlage. Die Zahl 50 war aber abschreckend. „Das Sparpaket nimmt leider niemand ernst“, sagt SP-Chef Ron Rabitsch.