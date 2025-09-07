„Menschen retten und vor dem Untergang bewahren“

Abgetaucht sind die Kärntner Einsatzkräfte Samstag im Längsee. Am „Tag der Einsatztaucher“ vernetzen sich verschiedenste Organisationen bezüglich der Rettung im und aus dem Wasser.
„Das Sichtbarmachen der Einsatztaucher, die ihr Leben für Mensch riskieren, ist mir ein wichtiges Anliegen“, so Daniel Fellner, als Landesrat für Katastrophenschutz zuständig. Und wenn es zu einem Notfall in Kärntens Gewässern kommt, kooperieren die Organisationen, insbesondere die Wasserrettung, Feuerwehr und das Rote Kreuz.
Auch bundesländerübergreifend wird im Ernstfall gearbeitet. So war auch die steirische Wasserrettung mit Landesleiter Kurt Rath vor Ort. „In einem Notfall gibt es keine Grenzen. Es geht darum, Menschen zu retten und vor dem Untergang zu bewahren.“ Das unterstreicht der Leiter der Kärntner Wasserrettung, Markus Bräuhaupt.
Doch nicht nur Einsatzorganisationen tauschten sich aus, auch Besucher konnte so einiges bei den Live-Rettungsvorführungen und an den 13 Infoständen lernen.
„Viele Menschen wissen nämlich nicht, wie sie sich bei einem Notfall im Wasser zu verhalten haben und sichern sich beim weiten Hinausschwimmen auch nicht ab“, meint Rath. An diesem Tag wurden zudem neun neue Leistungs- und Grundscheintaucher der Wasserrettung ausgezeichnet und geehrt.
