Saison-Aus! Kilde muss erneut operiert werden

„Knochen angegriffen“

„Die Infektion war so lange da, dass sie meinen Knochen angegriffen hat“, erklärte Kilde in einem Videobeitrag auf Instagram. „Zwei Muskeln sind noch immer nicht verbunden, daher muss ich eine weitere Operation machen und alles noch einmal von Neuem wieder aufbauen. In dieser Saison werden keine Rennen für mich möglich sein.“ Kilde könnte in der nächsten Saison rechtzeitig zu den Olympischen Spielen 2026 in Mailand/Cortina wieder fit sein, diese Einschätzung traf der norwegische Teamarzt Trond Floberghagen laut einer Verbandsaussendung.