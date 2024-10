„Pistole ist im Dienst geladen, jedoch im Holster“

Eingerückt ist das langjährige „Krone“-Mitglied 2006 in Klagenfurt, nach seiner Einjährig-Freiwilligen-Ausbildung stand Alexander Schwab in Folge ein Jahr als UN-Soldat im Auslandseinsatz in Syrien – und ist seit 2008 im Milizstand. Aktuell beordert als Medienunteroffizier im Militärkommando Kärnten. Der erfahrene Soldat und Redakteur weiß also, wovon er spricht.