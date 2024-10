Bestes Musical und Hoffnung mit Männerliebe

Auch Minichmayr Nominierung beim Nestroy

Beim diesjährigen Nestroy-Preis, der am 24. November im Wiener Volkstheater vergeben wird, ist das Landestheater Linz allerdings nur spärlich vertreten. Lediglich in der Kategorie „Beste Bundesländer-Aufführung“ wurde Sara Ostertags Inszenierung „Tom auf dem Lande“ nominiert. In einer brillanten Regie zeigte Ostertag auf, dass Homosexualität noch immer nicht in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist – wir haben darüber berichtet.