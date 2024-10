Platzgummer gibt Comeback im Football-Nationalteam

Der 27-jährige Ex-NFL-Spieler gibt am Samstag in Salzburg gegen Serbien (13.00 Uhr) sein Comeback. „Sportlich gibt uns das natürlich neue Optionen“, sagte Headcoach Max Sommer. „Das spricht sicher auch für unser Programm, dass ein Spieler seines Kalibers, der bei den New York Giants unter Vertrag war, für Österreich spielen möchte.“