Der Ski-Weltcup-Kalender: Alle Rennen im Überblick

MÄRZ:

Frauen: Kvitfjell (NOR), Abfahrt (28. Februar, 1. März), Super-G (2.)

Männer: Kranjska Gora (SLO), Riesentorlauf (1.), Slalom (2.)

Frauen: Aare (SWE), Riesentorlauf (8.), Slalom (9.)

Männer: Kvitfjell (NOR), Abfahrt (8.), Super-G (9.)

Frauen: La Thuile (ITA), Abfahrt (14.), Super-G (15.)

Männer: Hafjell (NOR), Riesentorlauf (15.), Slalom (16.)

Frauen: Sun Valley (USA), Abfahrt (22.), Super-G (23), Riesentorlauf (25.), Slalom (27.)

Männer: Sun Valley (USA), Abfahrt (22.), Super-G (23), Riesentorlauf (26.), Slalom (27.)