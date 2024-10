„Auf der Strecke würde Max seine Oma überfallen“

Daily Mail: „Max Verstappen baut seinen Vorsprung auf Lando Norris unter umstrittenen Umständen aus: Der Brite wird für ein illegales Überholmanöver bestraft. Verstappen ist abseits der Strecke ein netter Kerl, auf ihr würde er seine Oma überfallen. Er ist geschickt darin, seinen wütenden Red Bull mit der Kraft eines Vorschlaghammers durch ein Nadelöhr zu fädeln. Was Norris nicht machen darf: Seinem Titelrivalen die Freiheit von Texas zu bieten und zu erwarten, ihn im Kampf um den am härtesten umkämpften Preis im Motorsport zu schlagen. Charles Leclerc gewinnt in Austin.“