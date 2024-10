Horner provoziert: „Was ich da nicht verstehe …“

Christian Horner (Red-Bull-Teamchef): „Alle Fahrer kennen die Regeln ganz genau. Der Überholvorgang fand neben der Strecke statt. Er hätte also den Platz zurückgeben müssen. Das hat er nicht getan, also gab es eine Strafe. Für uns war es ein Schwarz-Weiß-Szenario. Was ich vielleicht nicht verstanden habe: Es war klar, dass es eine Strafe geben würde, oder es sah ziemlich klar aus, dass es eine Strafe geben würde ... Wenn er den Platz sofort zurückgegeben hätte, hätte er wahrscheinlich genug Tempo gehabt, um noch einmal zu überholen“