Trauer um Bezirkshauptmann Harald Schneider

Harald Schneider absolvierte das Bundesgymnasium Blumenstraße und anschließend das Studium der Rechtswissenschaften an der Universität in Innsbruck. Er trat am 1. Juni 1990 in den Landesdienst ein und wurde zuerst der Bezirkshauptmannschaft Dornbirn zugeteilt. Danach durchlief er mehrere Stationen innerhalb der Landesverwaltung. Von Oktober 2003 bis April 2021 leitete Schneider die Abteilung Regierungsdienste und war von Dezember 2003 bis Mai 2018 auch Stellvertreter des Landesamtsdirektors.