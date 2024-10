Bürgermeister soll mit Privatvermögen haften

Brutto oder netto?

Abstruses Detail am Rande: Aus dem Abänderungsantrag der ÖVP geht nicht einmal hervor, ob es sich bei vorgeschriebenen Kosten von 1,5 Millionen Euro um einen Brutto- oder Netto-Betrag handelt. Ob der Abbruch in der Rechnung inkludiert ist, konnten die zehn türkisen Gemeinderäte anfangs nicht beantworten. Erst auf mehrmaliges Nachfragen legte sich die ÖVP auf 1,5 Millionen Euro brutto fest. Am Montag steht die nächste Sitzung an. Hitzige Debatten scheinen fast vorprogrammiert zu sein.