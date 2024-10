One Direction über Liams Tod am Boden zerstört

Chaos im Zimmer des Musikers gibt Rätsel auf

Die argentinische Polizei fand bei einer Durchsuchung nach seinem Tod das Zimmer des Musikers in „völligem Chaos“ vor, teilte die Behörde in einer Erklärung am Donnerstag mit. Im Innenhof des Hotels, in den Payne gestürzt war, wurden eine Flasche Whisky, ein Feuerzeug und ein Mobiltelefon sichergestellt. Im Zimmer des Luxushotels im Szeneviertel Palermo fanden die Polizisten nach eigenen Angaben rezeptfreie Medikamente und ein Beruhigungsmittel. „Beim Betreten herrschte völlige Unordnung, verschiedene Dinge waren kaputt“, hieß es.