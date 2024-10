Drei Empfehlungen zur Bekämpfung von Armut

Die geringe Erwerbstätigkeit von Frauen aufgrund traditioneller Rollenbilder und struktureller Mängel stellt für das weibliche Geschlecht ein erhebliches Risiko dar, bei späterer Arbeitslosigkeit, Krankheit oder in der Pension von Armut betroffen zu sein, weiß Ferdinand Koller, Geschäftsführer des Vereins Dowas. Er fordert den Ausbau von Kinderbetreuungsangeboten. Gleichzeitig müsste es Anreize geben, um Frauen in höherem Ausmaß in Beschäftigung zu bringen.