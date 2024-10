Unsere planetare Verteidigung: Eine Mogelpackung

Am Montag letzter Woche startete die Europäische Raumfahrtagentur ESA eine Raumsonde namens HERA. Endziel ist die planetare Verteidigung: gegen Asteroiden. Autor und Naturwissenschafter Christian Mähr erklärt, was sich gegen so ein monströses Kerlchen aus dem All unternehmen lässt – und was nicht.