Eishockey-Ass (29) von Lebensgefährten erschossen

Paar lebte getrennt

Wie finnische Medien schreiben, habe der Tierarzt mit einer registrierten Schrotflinte auf seinen Partner geschossen, das Motiv dürfte ein Streit vor einigen Wochen gewesen sein. So habe Puhakka die Beziehung beenden wollen, Nordmo, der mittlerweile alleine in der Villa gewohnt haben soll, habe die Tat seither geplant. „Wir wissen, warum das Opfer am Sonntag zu Besuch war, wollen aber noch keine Einzelheiten dazu veröffentlichen“, heißt es seitens der Behörden.