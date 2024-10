„Alter weißer Mann“ bei der xXtra Movie Night!

Komödiantisches Kino-Highlight mit Jan Josef Liefers, Nadja Uhl, Friedrich von Thun, Michael Maertens, Meltem Kaptan sowie Elyas M‘Barek: Zum Kinostart von „Alter weißer Mann“ (ab 31. Oktober) verlosen wir Tickets für die Cineplexx Highlight Movie Night presented by krone.tv & DOT in Cineplexx-Kinos in Salzburg, Villach und Innsbruck am 30. Oktober um 20:00 Uhr.