Horror wurde wahr: Zuschauer schwerst verletzt!

Blut, Schreie, Entsetzen! Am Wochenende wurden gleich bei zwei Spielen der Eishockey-Liga Hallen-Besucher von Pucks verletzt. Eine junge Frau in Kärnten so schwer, dass sie sogar vom LKH Villach ins Klinikum Klagenfurt überstellt werden musste. Was den Linz-Sieg in Innsbruck zur Nebensache macht.