„Trainer hat gesagt, dass ich das richten soll“

Ralf Rangnick (ÖFB-Teamchef):

„Wir haben so gespielt, wie wir in vielen guten Spielen gespielt haben, heute war es gegen einen extrem starken Gegner besonders. Das Gegentor war etwas unglücklich zu dem Zeitpunkt. Aber die Reaktion der Mannschaft war fantastisch. Was mir besonders gefallen hat ist, dass wir nie aufhört haben. So stelle ich mir das vor. Drei Kopfballtore gegen die größte Mannschaft der Welt musst du auch erst einmal schießen. In der ersten Halbzeit haben wir verabsäumt, das zweite oder dritte Tor zu machen. Die zweite Halbzeit war schon richtig gut. Am Anfang hatten wir etwas Glück beim Pfostenschuss von Haaland, aber auch da haben wir das Spiel schon kontrolliert.