Stromausfall in Linz – kurz darauf klingelt es!

Auch neun Minuten später war Schmid an einem Tor beteiligt. Sein Eckstoß fand in Philipp Lienhart seinen Abnehmer, der Verteidiger köpfte souverän zum 3:1, das 4:1 fiel vier weitere Minuten später durch Stefan Posch (62.). Und damit nicht genug: auch der eingewechselte Michael Gregoritsch durfte sich in die Torschützenliste eintragen. Der Freiburg-Stürmer traf in der 71. Minute mit dem ersten Ballkontakt zum 5:1-Endstand.