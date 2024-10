Neue Wäsche für Ski-Familie, Medaillenjagd beginnt

Denn bereits ab heute sind die Skispringer und Nordischen Kombinierer bei den österreichischen Meisterschaften in Bischofshofen auf Medaillenjagd. Und auch auf die alpinen Ski-Asse warten wichtige Tage. Am Mittwoch und Donnerstag trainieren sie auf dem Rennhang in Sölden. Also genau dort, wo in knapp zwei Wochen die Weltcup-Saison beginnt. Voraussichtlich am Donnerstag finden in Sölden die Zeitläufe statt, nach denen die letzten Startplätze für das Gletscher-Spektakel am 26. und 27. Oktober vergeben werden.