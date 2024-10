Kroos zu Kimmich: „Mit Gelb warst du gut bedient“

Die deutsche Nationalelf holte am Freitag in der Nations League auch mit einem dezimierten Team in Bosnien-Herzegowina drei Punkte. Kurz vor Ende der Partie sorgte jedoch eine Szene für Ärger beim DFB-Team: In der Nachspielzeit schubste Ermedin Demirovic Joshua Kimmich gegen eine Werbebande. Zur Überraschung vieler zeigte Schiedsrichter Francois Letexier nicht nur dem Bosnier, sondern auch Kimmich die Gelbe Karte.