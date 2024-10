Hier fliegt Komet Tsuchinshan-Atlas über Wien

Just im Westen lag bereits um 18 Uhr unbeweglich eine lang gezogene Wolkenbank, genau dort, wo „Tsuchinshan-Atlas“ in der Abenddämmerung zu sehen sein sollte. „Warten auf das Wolkenwindow of Opportunity“ lautete also das Motto der „Kometenjäger“. Die Hoffnung hielt der breite, von der untergehenden Sonne orange beleuchtete wolkenlose Streifen am Horizont aufrecht, wo sich der Schweifstern kurz vor dem Untergehen zeigen könnte.