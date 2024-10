Mit 28 Jahren! Todes-Tragödie um Leichtathleten

„Präsenz wird weiterhin in allem spürbar sein, was wir als Verein tun!“

„Obwohl Robbie nun nicht mehr mit uns laufen, uns seine Geschichten erzählen oder unsere Stimmung mit seinem Humor und seiner Freundlichkeit heben wird, wird seine Präsenz weiterhin in allem spürbar sein, was wir als Verein tun“, so Phoenix. Zur Todesursache gab es übrigens keine Angaben, lediglich der 7. Oktober als Tag des Ablebens des Sportlers wurde öffentlich gemacht.