Pöltl verliert mit Toronto Raptors in Washington

Fünf Tage nach dem 125:98 in Montreal haben die Toronto Raptors am Freitag (Ortszeit) im zweiten Duell mit den Washington Wizards in der Vorbereitung auf die neue Saison in der National Basketball Association (NBA) eine Niederlage einstecken müssen. Beim 95:113 der Kanadier in der US-Hauptstadt bilanzierte der Wiener Jakob Pöltl mit zehn Punkten, zwei Rebounds, drei Assists und einem Steal.